長野県千曲市が所蔵する古文書から、羽柴（豊臣）秀吉が織田信長の指示で毛利氏を討つ「中国攻め」の勝利を祈願した連歌「羽柴千句」の原本が見つかった。市歴史文化財センターの研究で判明した。江戸時代の写本の存在は知られていたが、原本が確認されたのは初めて。専門家は「連歌は神社に奉納されていたためか、原本が残っていること自体が珍しい」としている。（長野支局小谷野直樹）羽柴千句は１５７８年（天正６年）、