晩年は『ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー』で後進の育成に励んだ photo by Kyodo News追悼：尾崎将司（後編）（＞＞前編を読む）【世界ナンバーワン スコッティ・シェフラーに似た無常観】研修生に対する優しさを指摘すると、あの人特有の偽悪的な口調でこう言うのだった。「そりゃあ、優しい気持ちは常に持っているよ。でもそれだけじゃダメだからね。だから怒鳴りまくってるんだ。飴と鞭だよ。その鞭が俺のストレス発散、気分転