巨人は16日、楽天から海外FA権を行使した則本昂大投手と選手契約を結ぶことについて合意したと発表した。背番号は『43』に決定。則本は12年ドラフト2位で楽天に入団すると、1年目に開幕投手を務めるなど15勝を挙げ新人王、チームのリーグ優勝、日本一に大きく貢献。同年から6年連続二桁勝利、14年から5年連続最多奪三振のタイトルを獲得と、イーグルスのエースに成長した。21年から2年連続二桁勝利を挙げたが、24年からリリー