【モデルプレス＝2026/01/16】モデルで女優の石田ニコルが1月16日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】35歳モデル「圧倒的な美しさ」ヘアカット後の最新ショット◆石田ニコル、ヘアカット後の最新ショットを公開石田は「髪切った」と近影ショットを公開。投稿されたモノクロの写真では、カットしたばかりの髪をゆるやかに波打たせたヘアスタイルが際立っており、憂いを帯びた表情で