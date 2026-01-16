プロボクシングの前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が１６日、都内でＷＯＷＯＷ「エキサイトマッチＳＰ中谷潤人ｖｓエルナンデス」（１月１９日午後９時、ＷＯＷＯＷプライム＆オンデマンド）の収録にスペシャルゲストとして参加。昨年１２月２７日、サウジアラビア・リヤドでスーパーバンタム級転向初戦に臨み、セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝を３―０の判定で下した一戦をセ