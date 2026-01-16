ヤクルト・沼田翔平投手が１６日、「どこでもやります」と先発、中継ぎを問わずにフル回転することを誓った。チームの先輩の星、阪口らと栃木・宇都宮市で自主トレを行っている右腕は、ブルペンから計測機器を使ってボールの回転などをチェックしながらピッチングを行った。この時期としては速い１４４キロを出しても「まあまあ投げられている感じはします」と淡々と受け止めた。巨人から移籍３年目の昨季は４シーズンぶりに