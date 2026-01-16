Ｊ２大宮は１６日、神村学園高ＦＷ日高元の今季加入内定を発表した。日高は、第１０４回全国高校サッカー選手権（２５年１２月〜２６年１月）で得点王を獲得し、チームの初優勝に貢献した。大会までにＪクラブからのオファーが届かず“就活”の場として大会に臨むことを明言していたが、見事に内定を勝ち取った。Ｊリーグは２月開幕の特別大会「明治安田百年構想リーグ」を挟み、８月から秋春制への移行初年度を迎える。従来