ヤクルト・星知弥投手（３１）が１６日、栃木・宇都宮市内で自主トレを公開。「いいところで投げたい」と守護神の意欲を示した。昨季、４４試合で１勝２敗１７セーブ、１７ホールドを記録した右腕が目指すのは終盤での抑え役だ。昨季新人王の荘司、元守護神の石山らライバルは多いが「その中で投げられたら…」とつかんだ座を譲るつもりはない。練習では「１年間、ケガをせずに１軍にいることが一番」と下半身強化を目的にダッ