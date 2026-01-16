楽天から国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使して他球団への移籍を目指していた辰己涼介外野手（２９）が残留することが１６日、決まった。この日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、サイン（年俸は非公表）。「内容は言えないが愛のある契約形態にしてもらった。期待をしてくれた球団の方や、携わってくれた方がいる。いい報告ができるシーズンにしたい」と心境を口にした。他球団からのオファーはなく、昨年の