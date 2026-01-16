◇大相撲初場所6日目（2026年1月16日両国国技館）東前頭7枚目の欧勝馬（28＝鳴戸部屋）は西5枚目の美ノ海（32＝木瀬部屋）に押し出され、初日からの連勝が5で止まった。立ち合いから相手の突き放しに対し、たびたび左腕をたぐり、はたく動きを見せた。回り込みながらも最後は押し出された。ABEMA大相撲中継で解説を務めた元横綱・大乃国の芝田山親方は「もったいない。たぐる動き、相手の頭を押さえる動きが3回ずつ。（