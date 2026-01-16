北海道北見市の「北の大地の水族館」に設置されている、「館長が出てくるボタン」。【写真】用事がなくてもOK！館長が出てくるボタンを押してみよう「用事がなくてもOK」「ボタンを押すと、だいたい3分以内に現れます」と書かれた案内とともに設置されたこのボタンは、来館者が自由に押すことができ、実際に館長本人が姿を見せるというユニークな仕組みです。新型コロナウイルスの感染拡大により、来館者との直接的な交流が制限さ