Á´¹ñ¤ÎÊüÁ÷¶É80¼Ò¶á¤¯¤ÎÆþ¼Ò»î¸³¤ò¼õ¤±¤ÆÁ´ÌÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÀäË¾Åª¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¸µNHK¥¢¥Ê¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú¤µ¤ó¡£43ºÐ¤ÎºòÇ¯Ëö¡¢½éÄ©Àï¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬ÈÎÇä³«»Ï1½µ´Ö¤Ç1Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤È¤¤¤¦¶õÁ°¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥»¥ì¥Ö¤ÎÄ«¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¡¢Çö¼ê¤ÎÇò¥Ñー¥«ー¤ÈÃ»¥Ñ¥ó»Ñ¤ÎÃÝÃæ¤µ¤ó   1·î15Æü¤Ë¤ÏµÜ¸ÅÅç¥í¥±¤Ë¤è¤ë¡È¤ª¤«¤ï¤ê¡É¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥é¥¸¥ª²­Æì¤ÎÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤ò