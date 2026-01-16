西武の隅田知一郎投手（26）が福岡県久留米市での自主トレを公開した。西武からアストロズに移籍した今井達也や西武の選手とともに、トレーナーの鴻江寿治氏が主宰する「鴻江スポーツアカデミー」のキャンプに参加し、今年初めてマウンドからの投球を行った。動作解析の画像を見ながら指導を受け「昨季はシーズン終盤に疲れが出て思ったフォームで投げられなかった。今日はある程度いい方向に確認できたので良かった」と順調な