公開練習で調整するフィギュアスケート女子の坂本花織＝神戸市中央区フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表で25歳の坂本花織（シスメックス）が16日、神戸市の拠点のリンクで報道陣に練習を公開し、同競技の日本女子で初の3大会連続出場へ「3回目なので、あらゆる欲が出てきている。（前回銀メダルの）団体は、個人に向けていいスタートが切れるように『金』を目指して頑張っていきたい」と決意を語った。今月前