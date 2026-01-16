初公開された江ノ島電鉄の新型車両700形＝16日午前、神奈川県鎌倉市江ノ島電鉄（神奈川県藤沢市）は16日、2026年度から運行を開始する新型車両700形を同県鎌倉市の同社検車区で初公開した。新型車両の導入は約20年ぶりで、海の景色をより楽しめるよう網棚を一部なくすなど工夫した。同社の黒田聡社長は「江ノ電の価値は移動だけではない。乗車することの楽しみ、街の風景との一体化といったものが重要だ」と期待を寄せた。こ