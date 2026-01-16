共同通信のインタビューに応じるイスラエルのコーヘン駐日大使イスラエルのコーヘン駐日大使は16日、都内で共同通信のインタビューに応じ、イランで起きた反政府デモについて「正当な抗議活動はイラン国民の願望の表れだ。イスラエル国民は自由を訴えるイラン国民を支持している」と述べ、情勢を注視していると強調した。イスラエルとイランは敵対関係にあり、昨年6月にはイスラエルがイランの核施設などを先制空爆、イランが