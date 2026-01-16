¾®¿ÜÅÄ½áÂÀ¡¢¾®Àî°¡´õÆüËÜ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJPC¡Ë¤Ï16Æü¡¢3·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ÎÂè1¼¡È¯É½¤ò¹Ô¤¤¡¢40Áª¼ê¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£´ú¼ê¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¤ÇºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥Ð¥ó¥¯¥É¥¹¥é¥í¡¼¥à¡ÊÂçÂÜ¾ã³²¡Ë¶â¥á¥À¥ë¤Î¾®¿ÜÅÄ½áÂÀ¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤È¡¢¿·¼ïÌÜ¤Î¼Ö¤¤¤¹¥«¡¼¥ê¥ó¥°º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¾®Àî°¡´õ¡Ê¥Á¡¼¥àÃæÅç¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¾®Àî¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à61ºÐ¤ÎÃæÅçÍÎ¼£¤¬ºÇÇ¯Ä¹¤Ç¡¢¥Ñ¥é¥¢¥¤¥¹¥Û