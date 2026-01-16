文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―1月16日（金）配信分― 50年前。ピアノを習い始めたときに買ってもらったYAMAHAのアップライトピアノ。ピアノ教室には小1から大学卒業まで通っていたし大人になってからもたまに思い出したように触れていたので、できれば置いておきた