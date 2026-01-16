1945年にENIACが完成し、真空管を使った電子回路で計算機を作れることが実証されると、アメリカ、イギリスなどの先進国では、一気に電子計算機の商用化が始まる。1947年に点接触トランジスタが、1948年には、より安定した接合型トランジスタがウィリアム・ショックレーらによって開発されると、これを使った計算機の試作が進む。1953年には、トランジスタを使った計算機がイギリスのマンチェスター大学で試作され、これが世界最初