º£Æü16Æü(¶â)¤Ï¡¢ÂçÎ¦¤«¤éµ¨Àá³°¤ì¤Î²«º½¤¬ÈôÍè¤·¡¢Âçºå¤Ç1·î¤È¤·¤Æ¤Ï27Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²«º½¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü17Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²«º½¤ÎÈôÍè¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÀöÂõÊª¤ä¼Ö¤Ø¤ÎÉÕÃå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ú¤­Â³¤­Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü17Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ç²«º½¤ËÃí°Õº£Æü16Æü(¶â)¡¢Âçºå¤Ç1·î¤È¤·¤Æ¤Ï27Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²«º½¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»³¸ý¸©¤äÂçÊ¬¸©¤Ç