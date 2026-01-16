【北欧通貨】ドルクローネも方向性見られず＝ノルウェークローネ ドルノルウェークローネもドルスウェーデンクローナ動揺に目立った方向性が見られず。昨年のドル安クローナ高一服後の流れを見極める展開が続く。１０．００前後がしっかりとなっており、年明け何度も１０．１０を超える動き。直近も１０．１２台を付ける動きを見せているが、先週の１０．１３５には届かず。