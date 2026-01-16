片山財務相 日米財務相共同声明では急激な動きには為替介入できると明記 日米財務相共同声明には為替介入に制約や制限は記されていない 金融政策は一義的には日銀の専権事項 パウエルFRB議長支持の是非､日銀から全く相談受けていない