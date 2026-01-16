アジア・コモディティ騰落率ランキング＝01/16営業日時点＝ 上海異形鉄筋 0.37％ 大連とうもろこし 0.35％ 上海ゴム -0.71％ 上海銅 -1.19％ 大連ポリエチレン -1.27％ 上海重油 -3.24％ ＊数値は前日比％