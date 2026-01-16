米国を訪問中の小泉進次郎防衛相が、同地でピート・ヘグセス米国防長官とトレーニングをする様子を公開した。日本時間１６日に「ヘグセス戦争長官と会談前に早朝のミリタリートレーニングに参加。陸軍基地（フォートマイヤー）内のトレーニングセンターで共に汗を流し、日米同盟を防衛面から担う我々の結束を更に強固にする貴重な時間になりました」と書き始め、胸の前で固く握手をしている写真や、お揃いのＴシャツを着て一緒