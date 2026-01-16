巨人は、トロント・ブルージェイズに入団することが決まった岡本和真内野手の新天地での活躍を願い、「Ｍａｋｅｙｏｕｒｍａｒｋ」グッズを１６日から発売すると発表した。ジャイアンツ公式オンラインストアで取り扱う。