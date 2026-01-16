東根市にある陸上自衛隊神町駐屯地で15日、隊員たちの「二十歳のつどい」が行われ、節目を迎えたおよそ50人の隊員が家族への感謝と成長を誓いました。真剣な面持ちで整列する若い隊員たち。神町駐屯地では県内出身者27人を含む54人が今年度20歳を迎えました。式典では、神町駐屯地の貴島康二司令が「よりいっそう高い志を持ち、失敗を恐れずに挑戦してほしい」と述べました。続いて、20歳を迎えた隊員2人が家族への感謝を伝えまし