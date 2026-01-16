◆Ｗ杯ジャンプ男子札幌大会予選（１６日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝ヒルサイズ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）５３歳の葛西紀明（土屋ホーム）は１１０・５メートルを飛び８６・２点で、５５位に終わった。エントリーした６８人中５０位以内に入ることが出来ず、予選突破を逃した。１７日の本戦に出場すれば、自身が持つＷ杯歴代最多出場のギネス世界記録を５８０戦、最年長出場記録を５３歳２２５日に更新できたが