山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。1月15日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、若槻千夏が出演した。番組内ドラマのなかで、iPhone等の端末間で簡単に写真などを転送できるAirDrop機能を使ったやりとりが描かれると、伊野尾は「そんなことできるの？」とストーリーそっちのけで驚いてしまい…。【映像】