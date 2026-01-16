16日午後、由利本荘市水林の国道7号で、クマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと16日午後1時20分ごろ、由利本荘市水林地内を車で走っていた由利本荘市の70代の男性が、国道7号を横断するクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約50センチだったということです。最も近い民家までは約40メートルです。警察は住民に注意を呼びかけています。