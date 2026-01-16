16日午前10時ごろ、秋田市河辺戸島の市道でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと16日午前10時ごろ、秋田市河辺戸島字上高屋の市道を車で走っていた秋田市の30代の男性が、道路にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約50センチだったということです。戸島小学校までは約100メートル、最も近い民家までは約5メートルの場所です。警察は住民に注意を呼びかけてい