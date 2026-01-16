1月16日、B1西地区の琉球ゴールデンキングスは、キングスウインターアイテム第3弾の販売を発表。キングス公式オンラインショップで先行販売を開始した。 今回はスタジャンやナイロンジャケットなどのアウター類を新たにラインナップ。シンプルなデザインで観戦時はもちろん、普段使いでもおしゃれに着こなしができるアイテムが揃った。さらに選手ナンバーホッケーシャツがデザインを一新し2