À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢Á´°è¤ÇÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£16ÆüÌë¤âÀ²¤ì¤ÎÅ·µ¤¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ 17Æü¤âÆüº¹¤·¤¬¤è¤¯ÆÏ¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢17Æü¤Ë¤«¤±¤Æ²«º½¤ÎÈôÍè¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ö¤äÀöÂõÊª¤Ê¤É¤Ø¤ÎÉÕÃå¡¢¤½¤·¤ÆÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï²¬»³¤Ç2ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç0ÅÙ¡¢¹â¾¾¤Ç5ÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï²¬»³¤È¹â¾¾¤Ç16ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç15ÅÙ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£16Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÍËÆü¤â