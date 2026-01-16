米女子ツアー本格参戦4年目を終えた渋野日向子の2025年シーズンは、キャリアにおける大きな転換点となった。前年の「全米女子オープン」2位という実績から飛躍が期待されたものの、結果としてシード権を喪失し、最終予選会（Qシリーズ）を経て2026年シーズンに挑む形となった。 【写真】渋野日向子、“午年ウイスキー”と共に馬ポーズ披露！2026年初の投稿はジャケット姿でご