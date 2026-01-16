5階に止まってくれないっ…！▶▶この作品を最初から読む大手宅配会社に長年勤めた後、現在は漫画やイラストの制作をしながら個人で通販の配達も行っている、ゆきたこーすけさん。社員ドライバー時代の体験をもとに、4コマ漫画で「配達員あるある」をユーモラスに描いています。驚きの格好で荷物を受け取る愉快なお客さんや、お昼ご飯を心配してくれる親切なお客さんとのエピソード、さらには時間指定やエレベーターで起