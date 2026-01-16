セキドは同社が日本総代理店を務める「PGYTECH」から、メモリーカードの持ち運びに便利な「PGYTECH CreateMate メモリーカードケース」を発売する。販売価格は3300円。●落下衝撃も緩和 スロットもカスタマイズできる micro SDを最大16枚収納新製品は、micro SD・SD・CFexpress Type A・CFexpress Type B・XQD・nano SIMのカードスロットに対応した、大容量のカードケース。スロットは用途に応じてカスタマイズできる仕様で