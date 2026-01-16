「BCNランキング」2026年1月5日〜11日の日次集計データによると、ゲーミングキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ブラック EnglishG515-TKL-RTBK（ロジクール）2位G213 RGB Gaming KeyboardG213r（ロジクール）3位PRO X TKL RAPID ブラック JapaneseG-PKB-TKL-RTBK（ロジクール）4位HyperX Alloy Core RGBHX-KB5ME2-JP（HP）5位G413 TKL SE Mec