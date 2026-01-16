前田大然、旗手怜央、山田新の日本人トリオが所属するセルティックは、現地１月14日、スコットランドリーグの第17節でフォルカークと敵地で対戦。１−０で勝利を収めた。この一戦で主力である日本代表MF旗手怜央がベンチスタートとなり、66分からの途中出場となった。今季は調子が上がらず、過去４シーズンのように絶対的な存在ではないとはいえ、先発落ちに現地は騒然。複数のメディアが記事を掲載した。そのなかのひとつ、