¥·¥É¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØSID TOUR 2025 ～Dark side～¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡¢MUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¤Ë¤Æ1·î26Æü22»þ¤è¤êÆÈÀêÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£¥á¥Ã¥»ー¥¸Æþ¤ê¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー¥«¥ì¥ó¥Àー¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ ¥·¥É¤¬2025Ç¯10·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØSID TOUR 2025 ～Dark side～¡Ù¤è¤ê¡¢11·î9Æü¤ËZepp Haneda¡ÊTOKYO¡Ë