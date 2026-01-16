16日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5818枚だった。うちプットの出来高が3682枚と、コールの2136枚を上回った。プットの出来高トップは5万3500円の313枚（25円安1275円）。コールの出来高トップは6万円の271枚（31円安114円）だった。 コールプット 出来高