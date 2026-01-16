16日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1460枚だった。うちプットの出来高が1087枚と、コールの373枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の85枚（3円安191円）。コールの出来高トップは6万円の75枚（15円高425円）だった。 コールプット 出来高前日