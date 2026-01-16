16日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引でプットオプションの全権利行使価格の合計出来高は26枚だった。コールオプションは売買が成立しなかった。プットの出来高トップは4万1000円の7枚（268円）だった。 株探ニュース