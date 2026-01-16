中国科学院大学の研究チームは複数の大学と共同で、量子力学によって予言されていたミグダル効果の直接の観測に初めて成功しました。この発見は、軽い暗黒物質の検出における検出限界値というボトルネックを突破するための重要な支えと見なされています。関連する成果は1月15日付の国際学術誌の「ネイチャー」に掲載されました。ミグダル効果とは、ソ連人科学者のミグダル氏が1939年、量子力学の計算によって予言したもので、中性