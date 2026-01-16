立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表が会見し、新党「中道改革連合」を立ち上げることを正式に発表しました。【映像】野田氏「生活者ファースト」 斉藤氏「格差を解消」会見では、立憲の野田代表が「生活者の視点に立って生活者ファーストの視点で現実的な政策を打ち出していく」と述べ、公明の斉藤代表も「格差社会が広がる中で格差を解消し、より多くの方が安心して暮らせる社会を作っていく」と強調しました。綱領は