ボートレース鳴門の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦」は16日の6日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、17日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。悔しさをバネに結果を出した。準優勝戦10Rの佐野優都（19＝徳島）は3コースから2番差し。スルスルと伸びて2着。デビュー初の優勝戦進出を決めた。4節前の当地（11月24〜28日）準優勝戦では2着争いをしていたが、道中で転覆と苦い思いをしている。「あの時は