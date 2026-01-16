高市総理大臣はイタリアのメローニ首相と会談し両国の関係を「特別な戦略的パートナーシップ」に格上げすることを発表しました。【映像】伊・メローニ首相を出迎える高市総理大臣（実際の様子）高市総理大臣「幅広い分野の協力が着実に進展して、日本とイタリアの関係は飛躍的に深化しています。メローニ首相の協力に感謝を致しております」高市総理は、メローニ首相の到着をハグで出迎えたほか、きのう、誕生日を迎えたメロー