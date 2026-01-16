楽天に残留が決まり、記者会見で目標を記した色紙を掲げる楽天・辰己＝16日、楽天モバイル最強パーク宮城楽天から国内フリーエージェント（FA）権を行使した辰己涼介外野手（29）が16日、仙台市の楽天モバイル最強パーク宮城で記者会見し、チーム残留を表明した。昨シーズン中にポスティングシステムを使っての米大リーグ挑戦を要望したが認められず、全日程終了後に国内FA権を行使した。立命大から2019年にドラフト1位で入