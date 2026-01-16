福岡県大牟田市で2024年、飲酒の上で軽乗用車を約90キロで運転中、バイクに衝突し男子高校生を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（危険運転致死）罪に問われた井上雄二被告（63）に福岡地裁は16日、懲役9年（求刑懲役10年）の判決を言い渡した。無罪だとする弁護側主張を退けた。井野憲司裁判長は判決理由で「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態に陥っていた」として同罪の成立を認定。「飲酒、速度超過、赤信号