ホワイトハウスのレビット報道官はヨーロッパ各国がデンマーク自治領グリーンランドへの派兵を検討していることについて、トランプ大統領の意思決定に影響を与えないと述べました。【映像】米・レビット報道官のコメント（実際の様子）レビット報道官「ヨーロッパのグリーンランド派兵がトランプ大統領の意思決定に影響を与えるとは考えていない。グリーンランド領有という目標にも全く影響しない」レビット報道官は15日、グリ