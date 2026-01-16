FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは1月16日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「ゲーマー応援セール」を開始した。1月23日15時まで。FRONTIERが「ゲーマー応援セール」予算やニーズに合わせて選べる全18機種のPCを、ゲーマー応援価格で用意したという。コストパフォーマンスに優れたモデルが多く、今回のセールでおすすめは、Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載す