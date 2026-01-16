老舗BTOメーカーとして知られるフロンティアから、コンパクトなデスクトップ型のゲーミングPC「FREX∀R FRXAB850W/A」が発売された。4Kゲーミングも楽しめる高い性能、清涼感のあるホワイトボディ、SNS映えもする多くのLED、ゲームプレイ中の優れた静音性など幅広いユーザーを満足させる完成度となっている。さっそくレビューをお届けしよう。フロンティアのゲーミングPC「FREX∀R FRXAB850W/A」。Ryzen 7 9800X3D＋Radeon RX 9070